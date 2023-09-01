إصابة 5 أشخاص في حادث بالطريق الصحراوي

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، في انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي دائرة قسم النوبارية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي كان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث تبين انقلاب تروسيكل بطريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي الكيلو 75 إتجاه القاهرة، دائرة قسم النوبارية .

أسفرت الواقعة عن إصابة كل من محمود ف.ك.25سنة ،مصطفي م.ط.35سنة ،خميس ع .ع.32سنة ،مصطفي أ.ع.28سنة ، الشحات أ.ع.22سنة ،بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلي مستشفى النوبارية لتلقي العلاج اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.