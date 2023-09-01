إعدام 8 أطنان حلوة المولد وأغذية مختلفة مخالفة بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات، يرافقه مراقبي أول الأغذية بالمديرية، ومديرى الإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارات الزقازيق والقنايات، وذلك تزامناً مع قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف

أسفرت جهود الحملة بعد المرور على عدد من المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات ومنتجات الألبان، عن ضبط مصنع حلويات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالقنايات، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع.

وتم إعدام ٣ طن و ٩٢٠ كجم أغذية مختلفة وحلوى المولد، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٤ طن و ٩٢٥ كجم أغذية وطحينة وحلوى المولد، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ١٣ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالزقازيق والقنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود تكثيف حملات مراقبة الأغذية، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً أيضاً الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها خلال الحملات السابقة ضمن خطة المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.