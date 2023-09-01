متحف آثار كوم أوشيم تاريخ العصور القديمة بالفيوم
يعد متحف آثار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم من المتاحف غير المشهورة فى مصر، بالرغم من قيمته، وموقعه الذي يبعد عن القاهرة حوالي 60 كيلو متر.
ويقع المتحف عند مدخل مدينة كرانيس الأثرية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم إنشاؤه عام 1974م وكان يتكون من صالة واحدة بها مجموعه من الآثار المستخرجة من منطقه كوم أوشيم.
وقام المجلس الأعلي للآثار بتوسعة المتحف، مع مراعاة تحقيق أعلى قدر من الراحه وسهولة الحركة أثناء الزيارة من خلال الاستغلال الأمثل لزيادة مساحة المتحف، وكذلك طريقة عرض القطع الأثرية بأحدث أساليب العرض المتحفي، كما تم إضافة مبنى للإدارة وآخر للترميم فضلا عن حديقة متحفية.
ويتكون متحف آثار كوم أوشيم من طابقين الأول وبه عدد كبير من القطع الأثرية من العصر القديم اليوناني والروماني والثاني من الفن القبطي والعصر الأسلامي والعصر الحديث، بالإضافة إلى تزويده ببعض وجوه الفيوم الرائعة.
وانشئت مدينة كرانيس الأثرية " كوم أوشيم حاليا" في عهد البطالمة وبها معبدان بحالة جيدة أحدهما فى الشمال والاخر فى الجنوب، يعبرون عن مكانة الفيوم الأثرية، التي احتلت مكانة هامة فى عصر الدولة الوسطى، وكذلك خلال العصر اليوناني والروماني ويوجد بها تنوع أثرى كبير يشمل كافة العصور المختلفة.
متحف آثار كوم أوشيم أحد أهم مقومات الفيوم الأثرية
وتمتلك محافظة الفيوم العديد من المقومات السياحية والأثرية، ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، والتي تشهد أعمال تطوير وتأهيل بعدد من المواقع الأثرية والسياحية، بالاضافة الى تنفيذ خطط الترويج والتسويق لهذه المقومات والذي سوف يعود بالنفع على المحافظة.
وتم إطلاق العديد من المبادرات للترويج السياحي لمحافظة الفيوم ومنها "الفيوم مش بعيدة"، ومبادرة "اكتشف مصر" التى انطلقت من الفيوم، في إطار الربط بين المحافظة ووزاتى البيئة والسياحة والآثار للاستغلال الأمثل لكافة الميزات التى تتمتع بها محافظة الفيوم، والعمل على إعداد برامج سياحية لزيارة كافة مناطق الجذب السياحي بها.
الجدير بالذكر أن متحف آثار كوم أوشيم يضم 314 قطعة أثرية تمثل كافة العصور بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، ويشتمل علي قاعتين للعرض أحداهما تضم آثار الحياة اليومية والأخري للجانب الجنائزي علي مساحة 380م2، بجانب المنطقة المحيطة التي تضم مخازن للآثار المستخرجة من مدينة كرانيس الأثرية ومنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، إضافة لمنزل المندوب السامى البريطاني.