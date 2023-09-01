متحف آثار كوم أوشيم تاريخ العصور القديمة بالفيوم

يعد متحف آثار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم من المتاحف غير المشهورة فى مصر، بالرغم من قيمته، وموقعه الذي يبعد عن القاهرة حوالي 60 كيلو متر.

ويقع المتحف عند مدخل مدينة كرانيس الأثرية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم إنشاؤه عام 1974م وكان يتكون من صالة واحدة بها مجموعه من الآثار المستخرجة من منطقه كوم أوشيم.

وقام المجلس الأعلي للآثار بتوسعة المتحف، مع مراعاة تحقيق أعلى قدر من الراحه وسهولة الحركة أثناء الزيارة من خلال الاستغلال الأمثل لزيادة مساحة المتحف، وكذلك طريقة عرض القطع الأثرية بأحدث أساليب العرض المتحفي، كما تم إضافة مبنى للإدارة وآخر للترميم فضلا عن حديقة متحفية.

ويتكون متحف آثار كوم أوشيم من طابقين الأول وبه عدد كبير من القطع الأثرية من العصر القديم اليوناني والروماني والثاني من الفن القبطي والعصر الأسلامي والعصر الحديث، بالإضافة إلى تزويده ببعض وجوه الفيوم الرائعة.

وانشئت مدينة كرانيس الأثرية " كوم أوشيم حاليا" في عهد البطالمة وبها معبدان بحالة جيدة أحدهما فى الشمال والاخر فى الجنوب، يعبرون عن مكانة الفيوم الأثرية، التي احتلت مكانة هامة فى عصر الدولة الوسطى، وكذلك خلال العصر اليوناني والروماني ويوجد بها تنوع أثرى كبير يشمل كافة العصور المختلفة.

متحف آثار كوم أوشيم أحد أهم مقومات الفيوم الأثرية

وتمتلك محافظة الفيوم العديد من المقومات السياحية والأثرية، ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، والتي تشهد أعمال تطوير وتأهيل بعدد من المواقع الأثرية والسياحية، بالاضافة الى تنفيذ خطط الترويج والتسويق لهذه المقومات والذي سوف يعود بالنفع على المحافظة.

وتم إطلاق العديد من المبادرات للترويج السياحي لمحافظة الفيوم ومنها "الفيوم مش بعيدة"، ومبادرة "اكتشف مصر" التى انطلقت من الفيوم، في إطار الربط بين المحافظة ووزاتى البيئة والسياحة والآثار للاستغلال الأمثل لكافة الميزات التى تتمتع بها محافظة الفيوم، والعمل على إعداد برامج سياحية لزيارة كافة مناطق الجذب السياحي بها.

الجدير بالذكر أن متحف آثار كوم أوشيم يضم 314 قطعة أثرية تمثل كافة العصور بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، ويشتمل علي قاعتين للعرض أحداهما تضم آثار الحياة اليومية والأخري للجانب الجنائزي علي مساحة 380م2، بجانب المنطقة المحيطة التي تضم مخازن للآثار المستخرجة من مدينة كرانيس الأثرية ومنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، إضافة لمنزل المندوب السامى البريطاني.