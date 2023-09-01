الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

" تريلا " تدهس شاب و 20 من الأغنام أمام قرية "مرتضى" بـبلطيم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الطريق الدولي الساحلي أمام قرية "مرتضى" التابعة لمركز بلطيم ، حادث دهس شاب لقي مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة نقل " تريلا" ، أسفر عن وفاة شاب مقيم في قرية مرتضى وأكثر من 20 من الأغنام.

بدأت تفاصيل الحادث ، فور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات.

الشاب القتيل