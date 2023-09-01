" تريلا " تدهس شاب و 20 من الأغنام أمام قرية "مرتضى" بـبلطيم

شهد الطريق الدولي الساحلي أمام قرية "مرتضى" التابعة لمركز بلطيم ، حادث دهس شاب لقي مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة نقل " تريلا" ، أسفر عن وفاة شاب مقيم في قرية مرتضى وأكثر من 20 من الأغنام.

بدأت تفاصيل الحادث ، فور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري، انتقل رجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات.