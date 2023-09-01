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الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع عامل غرقا في مياه مصرف بإدكو

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت البحيرة منذ قليل حادثا مأساويا، إذ لقي شخص مصرعه غرقا داخل مصرف الكبير، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفى رشيد العام.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقل رئيس فرع البحث الجنائي بالمديرية إلي مكان الحادث، وتبين مصرع “أحمد أ. س. 43 سنة "عامل" بمياه مصرف الكبير بإدكو.

تم انتشال الجثة ونقلت إلي مشرحة مستشفى رشيد العام، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.

 