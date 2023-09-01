غدا.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي " بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن غدا السبت 2 سبتمبر 2023 ، بدء إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة.

وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، وعن استعدادات مديرية الصحة، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن هذه الحملة تهدف إلى الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، كحق مكفول لجميع المواطنين ، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع ، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

مؤكدا وكيل الوزارة ، أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا، بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة ، إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأشار ، أن الحملة تنفذ على مرحلتين الأولى من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز (مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي) شمال وجنوب المحافظة ، والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر فى (بني مزار والمنيا وأبو قرقاص والعدوة).