وفاة الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير

مصرع الطفل الفنان رابي أحمد ووالده، في حادث سير بسيارتهم، وفقا لما أعلنه المخرج تامر كرم.

وشارك كرم صورة للطفل رابي، وكتب على صفحته في "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم الذين توفاهما الله في حادث سير".

وتابع: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء".

وقال بعض المقربين من أسرة الطفل، إن الحادث وقع بطريق الضبعة، وكان بصحبة والده ووالدته لقضاء اجازة بمنطقة الساحل الشمالي، وأسفر عن الحادث وفاته هو والده، وأصيبت الأم بإصابات بالغة ونقلت إلى أحد المستشفيات وحالتها خطيرة.

يذكر أن الطفل رابي أحمد، خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية، منها حكاية لعبة على مسرح جراند طيبة، وجسد شخصية سبونج بوب في مسرحية توي استوري كما شارك في بعض الإعلانات، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية بجانب نجوم الفن ومنهم الفنان بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين.