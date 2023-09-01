سجل المواجهات المباشرة بين ساسولو وفيرونا في الدوري الإيطالي

يقص فريقي ساسولو وفيرونا شريط الجولة الثالثة للدوري الإيطالي عندما يلتقيا مساء الجمعة على ملعب ريجيو اميليا بمدينة ساسولو .

ورغم تفوق ساسولو في مباريات الفريقين في السنوات الأخيرة يبدو فيرونا المتألق مع بداية الموسم مرشحا فوق العادة للفوز بالنقاط الثلاث للمباراة بعدما نجح فريق شمال ايطاليا في تحقيق انتصارين متتالين على منافسيه الاول على ايمبولي بملعبه بهدف نظيف والثاني على ملعبه امام ايه اس روما بهدفين لهدف ليضع نفسه في صدارة الدوري برصيد ست نقاط متخلفا عن الميلان بفارق الأهداف فقط .

اما فريق ساسولو فقد شاء حظه العثر ان يكون لقاءيه في الأسبوعين الاول والثاني مع فرق قوية ومرشحة للقب فقد التقي في الأسبوع الأول مع فريق اتالانتا وخسر بنتيجة ٠ / ٢ ثم خرج لملاقاة نابولي حامل اللقب ليخسر بهدفين نظيفين ليبقى الفريق في المركز الأخير ودون تسجيل اي أهداف وهو ما يجعل من لقاءه الصعب ايضا مع فيرونا بمثابة بداية جديدة حال تحقيق نتيجة مرضية .

التقى ساسولو مع فيرونا عبر تاريخهما في ٢٤ مباراة اجمالا فاز ساسولو في ١٢ مباراة و تعادل الفريقين في ٣ مباريات وفاز فيرونا في تسع مباريات وسجل ساسولو ٣٧ هدف وسجل فيرونا ٣٣ هدف .

اما عن اللقاءات التي جمعت الفريقين بملعب ساسولو فقد بلغت ١٣ مباراة فاز ساسولو في سبع مباريات و فاز فيرونا في أربعة مباريات وتعادلا في مباراتين وسجل ساسولو ٢٤ هدف و سجل فيرونا ٢٠ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت ساسولو مع فيرونا في البطولات الرسمية:

٢٥ نوفمبر ٢٠١٧ ساسولو - فيرونا : ٠ / ٢

١٨ أبريل ٢٠١٨ فيرونا - ساسولو : ٠ / ١

٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ فيرونا - ساسولو : ٠ / ١

٢٨ يونيو ٢٠٢٠ ساسولو - فيرونا : ٣ / ٣

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ فيرونا - ساسولو : ٠ / ٢

١٣ مارس ٢٠٢١ ساسولو - فيرونا : ٣ / ٢

٢١ أغسطس ٢٠٢١ فيرونا - ساسولو : ٢ / ٣

١٦ يناير ٢٠٢٢ ساسولو - فيرونا : ٢ / ٤

٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ساسولو - فيرونا : ٢ / ١

٨ أبريل ٢٠٢٣ فيرونا - ساسولو : ٢ / ١