رئيس جامعة سوهاج يستقبل المبدع طه حسين " قاهر التوحد "

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الطالب المبدع طه حسين محمد من ذوى الإعاقة و المصاب "بمرض التوحد"، ولكنه حافظاً للقرآن بالقراءات العشرة، و أحد أبطال الجمهورية في الوثب، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وخلال اللقاء رحب "النعماني"بالطالب طه حسين ووالدته، مؤكداً ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بذوي الاعاقة والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، حيث أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، ويوجه دائماً بتلبية كافة احتياجاتهم، إيماناً بدورهم الفعال في مختلف مجالات الحياة.

وأشاد رئيس الجامعة والحضور بمهارات الطالب وموهبته الرائعة في تلاوة القرآن الكريم الذى يحفظه بالقراءات العشرة، وفى الإنشاد الديني، إلى جانب كونه أحد أبطال الجمهورية فى الوثب، حيث حصل على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية فى الوثب فى العام الماضى، موجهاً كل الشكر والتقدير لوالدته علي ما بذلته من مجهود ليصل الي هذا المستوي المتقدم والمتميز .

وأوضح الدكتور عماد الصوينع ان الطالب طه حسين يشارك فى مسابقة حفظ القرآن الكريم التي ينظمها مركز نور البصيرة لذوى الاعاقة في شهر رمضان الكريم منذ ثلاثة أعوام مضت، كما قام المركز منذ عدة أيام بتقديم ملف طه حسين إلى كلية التربية النوعية ليلتحق بقسم التربية الموسيقية بناءاً علي رغبته .

وخلا اللقاء وجه الطالب طه حسين الشكر والتقدير للقيادة السياسية نظراً لحرصها على رعاية الطلاب ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وحقوقهم ودمجهم بالمجتمع، متمنياً مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيداً ايضاً بما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية لهم، الي جانب مشاركتهم في كافة الأنشطة والفاعليات التي تنظمها سواء علمية او رياضية او ثقافية وغيرها