الإسكندرية تودع الربان محمود سعد بطل تدمير الحفار الإسرائيلي في أبيدجان

شيعت ظهر اليوم الجمعة محافظة الاسكندرية جثمان أحد أبطال القوات المسلحة المصرية والقوات البحرية، القبطان محمود سعد، أحد أبطال موقعة تدمير الحفار الإسرائيلي، الذي وافته المنية أمس الخميس داخل أحد المستشفيات بمنطقة سيدي جابر إثر إصابته بوعكة صحية.

كان قد ادى صلاة الجنازة عليه من مسجد المواساة عقب أداء صلاة الجمعة تم دفن الجثمان بمدافن الأسرة في مقابر الناصرية، على أن يقام العزاء بعد صلاة المغرب ، وذلك في مسجد عبد المنعم رياض بمنطقة سموحة، شرق محافظة الإسكندرية.

ويعد تاريخ الربان محمود سعد، حافلًا بالإنجازات والبطولات العسكرية؛ إذ إنه حصل على وسام النجمة العسكرية، بالإضافة إلى حصوله على العديد من التكريمات من رؤساء مصر بمختلف عصورها.

وحفر الربان الراحل اسمه بحروف من نور، وذلك بعد مشاركته في تدمير الحفار الإسرائيلي كينتيج 1 بأبيدجان في مارس من عام 1970، واختياره لم يكن بالمصادفة، وإنما جاء اختياره لجدارته وحماسه الكبير؛ إذ تم اختياره بمعرفة قيادات القوات البحرية آنذاك، وهم كل من: اللواء محمود فهمي قائد القوات البحرية، واللواء الراحل أنور عطية؛ قائد التنظيم لهذه العملية الذي أصر حينها على ضمه.

شارك معه 3 رجال فقط للقيام بالعملية بدلًا من 6، خوفًا من فقدانهم، وهم: الملازم أول حسني الشراكي، والملازم أول محمود سعد، وضابط الصف أحمد المصري.

وكان جهاز المخابرات المصرية اكتشف أن إسرائيل أنشأت شركة تحمل اسم منبار في إنجلترا، واستأجرت حفارا من كندا للبحث عن البترول في خليج السويس، وعلى الفور تم عرض العملية على الراحل جمال عبد الناصر الذي أمر بتدمير الحفار، قبل أن يصل البحر الأحمر ونجح أبطال القوات البحرية في تنفيذ العملية من بينهم البطل محمود سعد.