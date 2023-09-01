الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

غدًا انطلاق فعاليات معسكر “اتكلم عربي” لأطفال مصر بالخارج.. رابط التسجيل

اتكلم عربي
اتكلم عربي

تنطلق غدًا السبت  الموافق 2 سبتمبر فعاليات معسكر “اتكلم عربي”،  للأطفال من سن 8 إلى 13 سنة،  في أحد متاحف القاهرة ، والذي تنظمه وزارة الهجرة لدعم الهوية الوطنية وترسيخها .

ونشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية “فيسبوك” موعد انطلاق معسكر اتكلم عربي،  للأطفال من سن 8 إلى 13 سنة.

 

وقالت الوزيرة في منشورها: “  لكل الموجودين في إجازة داخل وطننا الحبيب من الأطفال من سن 8 إلى 13 سنة سجلوا لحضور معسكر  اتكلم عربي يوم السبت القادم  2  سبتمبر في أحد متاحف القاهرة، للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوعة على أرض مصر”.

 

وطالبت وزيرة  الهجرة، أبناء مصر بالخارج سرعة التسجيل للمشاركة في المعسكر وذلك من هنـــــــــــا.

 

جذورنا المصرية

 

وقد أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وفتح باب التسجيل به بالتعاون للمرة الأول مع شركة أسسها شباب  متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" تحت شعار "جذورنا المصرية".

 

ويتم خلاله الحرص على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة ،عبر مجموعة العاب ومسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.

 

وقالت السفيرة سها جندي إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عددا من الفعاليات من ضمنها المعسكر الذي تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج، مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال من المعسكرات التوعوية وخصوصًا بثقافتنا وهويتنا وتاريخنا.

 

وإليكم خطوات التسجيل للمشاركة بمعسكر أتكلم عربي المقبل

 

 

الدخول علي الرابط التالي من هنـــــــــا.

 

كتابة اسم ولي الأمر

 

دولة الاقامة بالخارج

 

بريد إلكتروني

 

رقم هاتف (واتس أب)

 

اسم الطفل المشارك في المعسكر

 

النوع

 

الجنس

 

 

مواد متعلقة

تعاون بين الهجرة والصحة لمشاركة الأطباء بالخارج في منظومة التشخيص الطبي عن بعد "Tele Medicine"

كأساتذة زائرين.. وزيرة الهجرة تنقل رغبة عدد من الأطباء في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية

الأطباء المصريين بالخارج يطالبون بتيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة

وزيرة الهجرة تبحث آليات تنفيذ مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة للشباب المصريين بالخارج: أرى فيكم المستقبل

المتحف المصري الكبير يحتضن وزيرة الهجرة بصحبة 50 شابًا من الدارسين والباحثين بالخارج

وزيرة الهجرة تطمئن الطلاب العائدين بتوفير توفير أماكن لهم في الجامعات الأهلية والخاصة

الهجرة: قبول الطلاب العائدين من الخارج من أماكن النزاع مسئولية قومية إلزامية