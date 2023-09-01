غدًا انطلاق فعاليات معسكر “اتكلم عربي” لأطفال مصر بالخارج.. رابط التسجيل

تنطلق غدًا السبت الموافق 2 سبتمبر فعاليات معسكر “اتكلم عربي”، للأطفال من سن 8 إلى 13 سنة، في أحد متاحف القاهرة ، والذي تنظمه وزارة الهجرة لدعم الهوية الوطنية وترسيخها .

ونشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية “فيسبوك” موعد انطلاق معسكر اتكلم عربي، للأطفال من سن 8 إلى 13 سنة.

وقالت الوزيرة في منشورها: “ لكل الموجودين في إجازة داخل وطننا الحبيب من الأطفال من سن 8 إلى 13 سنة سجلوا لحضور معسكر اتكلم عربي يوم السبت القادم 2 سبتمبر في أحد متاحف القاهرة، للاستمتاع بأنشطة وفعاليات متنوعة على أرض مصر”.

وطالبت وزيرة الهجرة، أبناء مصر بالخارج سرعة التسجيل للمشاركة في المعسكر وذلك من هنـــــــــــا.

جذورنا المصرية

وقد أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وفتح باب التسجيل به بالتعاون للمرة الأول مع شركة أسسها شباب متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" تحت شعار "جذورنا المصرية".

ويتم خلاله الحرص على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة ،عبر مجموعة العاب ومسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.

وقالت السفيرة سها جندي إن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة، وعن مصر والحضارة المصرية التي تبهر العالم أجمع، من خلال عددا من الفعاليات من ضمنها المعسكر الذي تم إطلاقه وفتح التسجيل به لأبنائنا بالخارج، مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال من المعسكرات التوعوية وخصوصًا بثقافتنا وهويتنا وتاريخنا.

وإليكم خطوات التسجيل للمشاركة بمعسكر أتكلم عربي المقبل

الدخول علي الرابط التالي من هنـــــــــا.

كتابة اسم ولي الأمر

دولة الاقامة بالخارج

بريد إلكتروني

رقم هاتف (واتس أب)

اسم الطفل المشارك في المعسكر

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