الزوج والزوجة وطفلتهم.. مصرع أسرة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بجنوب غرب الأقصر

خيم الحزن على محافظة الأقصر بعد أن لقى ثلاثة مصرعهم من اسرة واحدة، بينما أصيب أربعة اخرون، إثر اصطدام سيارتين ملاكي، على كوبري الصف بمدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد سيد عبد الرحيم 35 عاما، وزوجته سارة أحمد محمود 30 عاما، وطفلتهما مسك، عامين، وأصيب نجلهم مالك 5 أعوام.

كما اصيب كل من: أحمد شحاتة علي 55 عاما - ارتجاج بالمخ، عبد الناصر عبد السميع 38 عاما - جرح قطعي بالجبهة، محمد عبد الرحيم مصطفي 24 عاما - ارتجاج بالمخ.

وشهدت الاقصر أمس الخميس أصابة ثلاثة شباب في مشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب بغرب الاقصر، وعلى الفور تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أشخاص بقرية البعيرات بمركز القرنة غربي مدينة الأقصر، استخدم فيها خرطوش، مما أدى إلى وجود إصابات طفيفة لاثنين، وإصابة ثالث في القدم.

على الفور انتقلت سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعى "سيد .ع" 18 عامًا، بطلق خرطوش بالساقين، وإصابة 2 آخرين بإصابات طفيفة.

