افتتاح مسجد على بن أبى طالب بعد ترميمه فى بنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، لافتتاح تطوير مسجد على بن أبي طالب بمدينة بني سويف "بعد صيانته وترميمه وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة إجمالية 850 متر 735 للصحن + 115 متر مصلى للسيدات وبتكلفة 500 ألف جنيهاً خطة الوزارة وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف الشيخ على دياب مدير إدارة البندر الشيخ محمد هلال إمام وخطيب المسجد حيث ألقى الخطبة مدير الدعوة وتناول فيها سيرة وأخلاق ومكارم سيد الخلق وخاتم الأنبياء والرُسل سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ورسول الإنسانية.

كما شهد اليوم الجمعة افتتاح مسجد الوالدة بقرية هربشنت مركز ببا بعد صيانته وترميمه وأقيمت شعائر الصلاة بعد الافتتاح بالمسجد المقام على مساحة إجمالية 440متر 320 متر للصحن + 120 متر مصلى للسيدات وبتكلفة تويد عن 420 ألف جنيهاً خطة الوزارة.

وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا عيد نوح سكرتير رئيس مجلس المدينة نبيل شعبان رئيس مجلس قروى سدس والشيخ محمد فوزي نائب مدير إدارة أوقاف ببا والشيخ الحسن عبدالرسول مفتش بإدارة الأوقاف والشيخ عبدالرحمن عويس مفتش منطقة سدس.

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