كهربا: بشكر كل إللي وقف جمبي في فترتي الصعبة

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة لجماهير المارد الأحمر، حول فترة الإيقاف التي تعرض لها، لافتا إلى أنها كانت من أصعب المواقف، موجها الشكر لجميع من دعمه وسانده خلال تلك الفترة.



كتب محمود كهربا عبر حسابه على "انستجرام في رسالة لجمهور الأهلي: بعد إيقاف ٦ شهور الحمد لله قدرت اقف على رجلي تاني و بسرعه جدا و اكمل مسيرتي . موسم صعب و كله ضغوطات إنتهي بأن الأهلي بطل كل حاجه و بكرم ربنا و دعم جمهور الأهلي قدرنا نحقق كل البطولات إللي شاركنا فيها مكنش هينفع إننا نستسلم في وسط الطريق كان لازم نكمل للاخر زي الأهلي ما عودنا كنت بستني الإيقاف ينتهي بفارغ الصبر علشان أقدر أشارك و أجتهد.



وتابع:" إتعرضت لضغوط كتير و ناس بتحاول إنها تعطلني بس ربنا كان ديما في ضهري و نصرني الحمدلله فا اي ضغط من الضغوطات الكتير الي اتعرضتلها كنت برميه ورا ضهري و أركز في تمريني و اركز في الملعب و أسعد جمهور النادي في محاولة إني أرد و لو جزء بسيط من فضل جماهير النادي في دعمهم ليا و وقوفهم في ضهري من أول يوم كنت فيه في النادي ولا أي كلام هيوفيهم حقهم ولا هيوصف اللي في قلبي من ناحيتهم الحمد لله قدرنا نحقق كل حاجه و في النهاية بشكر كل شخص قدملي المساعده ووقف جنبي من اول بيتي النادي الاهلي و مجلس الاداره و المدير الفني و الجهاز بأكمله و اخواتي في الملعب الي عمال غرفة الملابس و المنظومه جميعا و اشكر عائلتي الداعم الحقيقي و الدائم في كل الاوقات.



وأتم :"بشكر كل إللي وقف جمبي و كان بيشجعني و كان حافز إني أكمل و مستسلمش شكرا من كل قلبي."