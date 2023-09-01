قصائد كبار الشعراء وأغاني زمن الفن الجميل في ختام برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

اختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، أمس الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقد شهد المخرج خالد جلال حفل ختام البرنامج، بحضور الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وقد تضمن الحفل أمسية شعرية غنائية، شارك فيها الشاعر محمد بهجت بمجموعة من قصائده عن اسكندرية، وعن رموز الفن والأدب فى الإسكندرية، إلى جانب إلقاء قصائد لكبار الشعراء منهم بيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم.

كما قدمت الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، باقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، منها: "أحسن ناس، أنا المصري، شط اسكندرية، قولوا لعين الشمس، بين شطين ومية، عالرملة، طاير يا هوى، عمار يا إسكندرية"، تغنى بها الفنانة نهى حافظ، والفنان ياسر سليمان.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، اقيم فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا".