أنسو فاتي ينتقل إلى برايتون رسميا

أكد نادي برشلونة رحيل لاعبه الإسباني الشاب أنسو فاتي إلى برايتون ألبيون في الميركاتو الصيفي الحالي.



أنتقل أنسو فاتي إلى برايتون بعدما قرر اللاعب الشاب الرحيل عن البرسا، وجاءت صفقة انتقاله إلى النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع عدم وجود بند شراء، وسيتكفل النادي براتبه كاملا.



فاتي يلعب ضمن صفوف برشلونة منذ عمر 10 سنوات في عام 2012، قادما من نادي إشبيلية، وتدرج اللاعب الإسباني، مع البرسا بداية من فريق تحت 12 عاما، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول.



وشارك فاتي لأول مرة مع برشلونة في عام 2019، بعمر الـ 16 عاما في مباراة بالدوري الإسباني ضد ريال بيتيس، وأحرز هدفا في شباك أوساسونا.



تغيب أنسو فاتي عن معظم فترات الموسم الذي صعد فيه 2020-2021 مع فريق برشولنة الأول، بعدما تعرض لإصابة في الركبة و خضع لجراحة.



وتوج فاتي مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وأحرز 7 أهداف في 36 مباراة في الليجا، وخاض تسع مباريات دولية مع منتخب بلاده.



من جانبه، علق دي زيربي المدير الفني لـ برايتون: أن التعاقد مع فاتي أمر عظيم بالنسبة لنا جميعا، متأكد بأن فاتي سيساعدنا في الوصول إلى هدف جديد، كما أنه سيعود لمستواه المعهود.

