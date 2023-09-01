تدريب صيفي لطالبات كلية التربية الرياضية بمراكز شباب بالشرقية

تستقبل مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الشرقية، طالبات كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، للتدريب على أنشطة وبرامج الهيئة والبرامج والأنشطة المنفذة خلال الصيف.

ويتم تنفيذ التدريب الصيفي لطالبات التربية الرياضية في ١٨ مركز شباب و١٧ نادي رياضي، بهدف التعرف على جميع الإجراءات الإدارية المتبعة، وكيفية إعداد سجلات النشاط وتقارير الإنجاز، وكيفية الاعداد لإجتماع مجلس الإدارة، وكل الأعمال التى تفيد الطالبات لاكتسابهن الخبرة والمهارات الإدارية داخل المنشأت الشبابية والرياضية .

ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وكلية التربية الرياضية بنات والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى داخل المحافظة لتنمية وخدمة المجتمع، والارتقاء بالعملية التعليمية، وإعداد الطالبات وتأهيلهم علميا وعمليا.

يشار إلى أن التدريب الصيفى يشمل طالبات الفرقة الثالثة و الرابعة بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق، وذلك بهدف إكساب الطالبات العديد من النواحى العملية والإدارية الواجب إتباعها بالهيئات الشبابية والرياضية وإعدادهم لسوق العمل بالمجال الرياضى.