عودة النجوم الشتوية وأقمارها في سماء سبتمبر

مع انتهاء فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تبدأ ساعات الليل في الزيادة تدريجياً. في نهاية شهر سبتمبر، ستكون السماء مظلمة بما يكفي لرؤية النجوم الشتوية وأقمارها.

كوكب المشتري وزحل يعودان إلى سماء المساء

بعد أن كانا مرئيين في السماء النهارية خلال معظم شهر أغسطس، يعود كوكبا المشترى وزحل إلى سماء المساء في سبتمبر. سيظهر كوكب المشترى في الأفق الشمالي الشرقي في وقت متأخر من المساء، بينما سيظهر كوكب زحل في الأفق الجنوبي الشرقي.

المذنب نيشيمورا C/2023 P1 مرئيًا بالعين المجردة

يتوقع أن يصبح المذنب نيشيمورا C/2023 P1 مرئيًا بالعين المجردة في سماء ما قبل الفجر في سبتمبر. سيصل المذنب إلى أقرب مسافة من الأرض في 13 سبتمبر، وقد يكون في ذروة سطوعه في 18 سبتمبر.

النجوم الشتوية تظهر في سماء الصباح الباكر

في سماء الصباح الباكر، سيظهر كوكب الزهرة الساطع في الأفق الشرقي، إلى جانب بعض الكوكبات النجمية الشتوية الساطعة، مثل الجوزاء (الجبار أوريون).

نصائح لمراقبة السماء في سبتمبر

انتظر حتى ترتفع الأجسام السماوية فوق الأفق بعيدًا عن الآثار الضبابية للغلاف الجوي.

ابحث عن منطقة مظلمة بعيدة عن أضواء المدن.

سماء سبتمبر هي وقت رائع لمراقبة النجوم، مع عودة النجوم الشتوية وأقمارها، سيكون هناك الكثير لرؤيته في السماء في المساء والصباح الباكر.