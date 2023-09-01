سبورتنج لشبونة يرفض تقسيط غرامة شيكابالا

أكد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية السابقة للزمالك، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي رفض فكرة تقسيط الغرامة المستحقة حول صفقة انتقال محمود شيكابالا إلى الأبيض في عام 2015.



كتب ميدو بعبر حسابه على منصة "أكس" أن لشبونة رفض تقسيط غرامة شيكابالا رغم المحاولات الجادة من جانب بعض رجال الأعمال المحبين للزمالك، لحل أزمة القيد بدفع نصف قيمة الغرامة وتأجيل النصف الآخر إلى ديسمبر المقبل.



وتابع: اليوم كان الرد النهائي من سبورتينج لشبونة برفض فكرة تقسيط الغرامة تماما، الحقيقة لم يتأخر محبو الزمالك عندما طُلب منهم تقديم المساعدة، ودفع بعض رجال الأعمال مبالغ كبيرة لمحاولة حل الأزمة.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أوقف قيد نادي الزمالك في الموسم المقبل، بسبب مستحقات سبورتينج لشبونة في صفقة شيكابالا، بالإضافة لقيمة المستحقات الغاني بنجامين أتشيموبنج مهاجم الفريق السابق.

