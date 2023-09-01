محافظ الشرقية: سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة، ابتهاجا بالعيد القومي، موضحًا أن هذه المشروعات هي استمراراً لمشروعات سابقة وامتدادا لمشروعات لاحقة تنفذ علي أرض الشرقية لتساهم في احداث التنمية الشاملة وتوفير حياه أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الشرقية، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية، و اللواء طيار أ.ح مدحت كامل زكى مدير الكلية الجويــة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات الاوقاف، والري، والشباب والرياضة، ومدير هيئة الابنية التعليمة بالشرقية، والنائب احمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب بالشرقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

رحب محافظ الشرقية بضيوف المحافظة معربًا عن سعادته بحضورهم ومشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي وأداء صلاة الجمعة، والمنقولة علي الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط جموع المواطنين من أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية دروعاً تذكارية تحمل شعار المحافظة للسادة الوزراء ومفتي الجمهورية ومدير الكلية الجوية معربا عن امتنانه لمشاركتهم احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومثمناً التعاون المثمر والجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة كما اهدي مدير الكلية الجوية درع الكلية لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده المبذولة بكل شبر بمراكز ومدن المحافظة .

يذكرأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بعدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بحضور الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ اللقاء بترحيب محافظ الشرقية بوزير الأوقاف حيث أعرب الدكتور ممدوح غراب عن امتنانه لحرص وزير الأوقاف على مشاركة أبناء الشرقية احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، وأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط جموع المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكداً استمرار الوزارة في القيام بدورها الدعوي لمواجهة الفكر المتطرف وبناء العقل وتشكيل الوعي للمساهمة في بناء الوطن وتقدمه وكذلك دورها المجتمعي في توفير اللحوم والسلع الغائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الأوقاف بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة بالمساجد وبذل المزيد من الجهد والعمل في تنفيذ رسالة الوزارة في عمار المساجد ونشر الفكر الوسطي وصحيح الدين، وتكثيف الأنشطة الدعوية من خلال الدروس الدينية والمقرأة ومجالس القراء ودورس اللغة العربية والتربية الإسلامية، مع الاهتمام بتربية النشء على حفظ القران الكريم وتشجيعهم علي الالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية ليشاركوا في بناء وطنهم.

أكد وزير الأوقاف علي ضرورة التوجه نحو المناطق النائية من خلال القوافل والأسابيع الدعوية لنشر تعاليم الدين الصحيح، وكذلك استمرار التعاون والتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة لعقد ندوات وجلسات دينية تساهم في حماية النشء والحفاظ على الهوية الدينية وترسيخ قيم المواطنة.

وخلال اللقاء أشار وزير الأوقاف إلي أنه بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تم اطلاق مبادرة للاحتفال بمولد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تحت عنوان "أعرف قدر نبيك" تستمر حتي نهاية الشهر الجاري، يتم خلالها تكثيف الندوات الدينية والخطب الدعوية للتعريف بحياة الرسول وشمائله وأخلاقه، وكذلك التعريف بإنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات لبناء مستقبل افضل لأبناء الوطن.

أوضح وزير الأوقاف أنه منذ عيد الأضحى الماضي وحتي الان تم توزيع 100 طن من مشروع صكوك الاضاحي والاطعام، مؤكداً أنه سيتم توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، كما سيتم توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية بإجمالي 2500 طن على الأسر الأولى بالرعاية وذلك علي مستوي الجمهورية، منهم 100 طن لمحافظة الشرقية تم تسليم 60 طن لتوزيعهم علي المستحقين من أبناء المحافظة، مؤكداً أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام.

وفي نهاية اللقاء قدم وزير الأوقاف الشكر لمحافظ الشرقية على مجهوداته الداعمة لمديرية أوقاف الشرقية للاستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.