كأساتذة زائرين.. وزيرة الهجرة تنقل رغبة عدد من الأطباء في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية

نقلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رغبة عدد من الأطباء والأساتذة في أهم وأكبر الجامعات بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية كأساتذة زائرين خلال تواجدهم في مصر ليستفيد أبنائنا الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج.

توفير منح تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج

هذا بجانب إعلان العديد عن رغبتهن في توفير منح تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون أيضًا من خلال منظومة التشخيص الطبي عن بعد "Tele Medicine".

تراخيص مزاولة المهنة للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر

وبدوره ، ثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.

كما أشاد وزير الصحة برغبة كبار الأطباء والأساتذة الجامعيين المصريين بالخارج في نقل خبراتهم العلمية للأطباء بمصر من خلال تقديم تدريب عدد من الفرق الطبية داخل مصر، فضلاً عن إرسال عدد من الفرق الطبية إلى خارج مصر لتلقي تدريبات متطورة، بما يضمن تعزيز قدراتهم المهنية وصقل خبراتهم، ويحقق التكامل والتناغم بين الفرق الطبية بمصر وخارجها، ويعود بالنفع على المريض المصري.

ولفت الدكتور وزير الصحة إلى أنه سيتم العمل أيضًا والتنسيق مع وزارة الهجرة للاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج في مجال السياحة العلاجية، فضلاً عن الاستعانة بهم في إجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، والتعاون لمشاركة الأطباء في منظومة التشخيص الطبي عن بعد الـ "Tele Medicine"، من خلال التشخيص وتحديد سبل العلاج المناسبة في مختلف التخصصات الطبية.

حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج

وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكدًا التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل كافة التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.

وقد استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.



احتياجات الأطباء المصريين بالخارج

وناقش الوزيران مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج والتي نقلها الأطباء خلال لقاءات السيدة وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديوكونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري.



وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم الراغبون بالمشاركة في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر من خلالها، بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، ليتم الاستعانة بهم طبقًا لتخصصاتهم، ووفقا لاحتياجات المنظومة الصحية بمصر.

كما تم تحديد نقطتي اتصال في كل من وزارة الصحة والهجرة سيتم الإعلان عنهما لتسهيل تواصل أطباء مصر في الخارج بهما للإسراع بإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بمزاولتهم المهنة في مصر ودعم دخولهم بأجهزتهم لمزاولة المهنة في مصر خلال فترة التواجد، وما عدا ذلك من أفكار ومقترحات ومتطلبات للتعاون أعرب عنها الأطباء خلال اجتماعاتهم بوزيرة الهجرة، بما في ذلك آليات التبرع بالأجهزة الطبية والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وغيرها.

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد تابعت بالأمس مع «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج»، لمتابعة موقف الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من دول النزاع في روسيا وأوكرانيا والسودان، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، السفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الثقافية، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، استجابة للكثير من الاستفسارات الواردة من الطلاب العائدين.