الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يحفز لاعبي الأهلي في المران

الخطيب وخالد بيبو
الخطيب وخالد بيبو

تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، والذي أقيم صباح اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، خلال المعسكر الإعدادي المقام حاليا في النمسا.

وحضر رئيس النادي الأهلي المران؛ من أجل دعم وتحفيز اللاعبين، في ظل الاستعداد القوي لانطلاق الموسم الجديد.
ووصل محمود الخطيب، إلى معسكر إعداد الفريق بالنمسا مساء أمس الخميس، وكان في استقباله الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة ومارسيل كولر المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون. 
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الإعداد في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري.
 

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