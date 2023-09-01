افتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعة بجنوب الأقصر

شهدت مدينة البياضية بجنوب الأقصر، افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية، بقيادة الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل الوزارة، وبحضور عدد من قيادات الدعوة بالمديرية.

و ألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكان موضوعها" النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما تحدث عن نفسه"، ثم عقب صلاة الجمعة عقد وكيل الوزارة مقرأة للجمهور ؛ لتكون أفضل رسالة يؤديها المسجد هى ذكر الله من إقامة الصلوات وقراءة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.



حضر حفل افتتاح المسجد الشيخ محمد مصطفى احمد مدير إدارة أوقاف البياضية وقيادات الدعوة بها وعدد كبير من أهالي القرية.



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