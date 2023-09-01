برشلونة يعلن رحيل لاعبه إلى أستون فيلا

أكد نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعبه المدافع الفرنسي كليمنت لونجليه إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأنتقل لونجليه من برشلونة إلى صفوف نادي أستون فيلا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون وجود بند شراء اللاعب الفرنسي.



وكان أستون فيلا يسعى للتعاقد مع مدافع، من أجل تعزيز صفوفه بعد تعرض مدافعه تيرون مينجز لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.



ولعب لونجليه في الموسم الماضي مع توتنهام على سبيل الإعارة وشارك معهم في 35 مباراة في كافة المسابقات.

وكان اللاعب الفرنسي أنتقل إلى صفوف برشلونة عام 2018 قادما من إشبيلية وشارك لونجليه مع البرسا في 160 مباراة، أحرز خلالهم سبعة أهداف وصنع 3 آخرين.



توج مع برشلونة بالعديد من البطولات على رأسها الدوري الإسباني 2019، وكأس ملك إسبانيا 2021، والسوبر الإسباني 2019.

