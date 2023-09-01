قومي المرأة بالمنيا .. ندوات تثقيفية وتعريفية في 6 قرى بأبوقرقاص

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، برئاسة الدكتورة منال أبوسمرة ، تنفيذ عدد من الندوات التعريفية والتثقيفية بمراكز المحافظة ، وذلك ضمن مشروع "الارشاد الأسرى والمشورة الأسرية ".

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك فى إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية، من جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه تم تنفيذ 6 ندوات بمركز أبوقرقاص استهدفت ٤٤٠ من السيدات والرجال .

وذلك بقري ، (كوم المحرص - بني موسى - زاوية حاتم - الخياري - النحال - السحالة)، و بحضور عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة ، ومحامي مكتب الشكاوى بالمجلس وعدد من مدربي ، ومسئولي برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة.

وأضافت أن الندوات تناولت مجموعة من المحاور ، تنوعت بين ، ( أهمية المشورة قبل الزواج - أهمية الكشف الطبي قبل الزواج - التغذية السليمة للأم والطفل - أهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية - مراحل نمو الطفل وتطوره) ، إلى جانب إلقاء الضوء على دور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات وتعريف الحضور بالخط الساخن ١٥١١٥ ، واستقباله لكافة الشكاوى من المواطنين .