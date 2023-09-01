الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع أعمال الرفع المساحي للأحوزة العمرانية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بجنوب الأقصر، أعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب بالتنسيق مع هيئة المساحة المدنية بالأقصر والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة  والإدارة الزراعية بالطود بوضع العلامات الاسترشادية والرفع المساحي للأحوزة العمرانية بمنطقة نجع العقاربة بقرية الطود غرب بعد الانتهاء من اعتمادها.


وأوضح رزق، أنه جاري استكمال إجراءات تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية لباقى النجوع والعزب بالقري فور الانتهاء من اعتمادها من هيئة التخطيط العمراني.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب.

 

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يوجه بسرعة تسليم خرائط النموذج 5 بمشروع تدقيق الحصر العمراني