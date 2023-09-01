رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع أعمال الرفع المساحي للأحوزة العمرانية

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بجنوب الأقصر، أعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب بالتنسيق مع هيئة المساحة المدنية بالأقصر والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والإدارة الزراعية بالطود بوضع العلامات الاسترشادية والرفع المساحي للأحوزة العمرانية بمنطقة نجع العقاربة بقرية الطود غرب بعد الانتهاء من اعتمادها.



وأوضح رزق، أنه جاري استكمال إجراءات تخطيط ووضع العلامات الاسترشادية لباقى النجوع والعزب بالقري فور الانتهاء من اعتمادها من هيئة التخطيط العمراني.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب.

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