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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يقدم التعازي في وفاة نجم الزمالك الأسبق سعيد الجدي

سعيد الجدي
سعيد الجدي

قدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية والادارية، بخالص التعازي إلى نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره، في وفاة الكابتن سعيد الجدي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.
 

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وتوفي سعيد الجدى والملقب بفدائى خط دفاع الزمالك فى الثمانينيات ، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد سعيد الجدى هو أحد نجوم الجيل الذهبى للومالك فى فترة السبعينيات، كما خاض تجربية تدريبة بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

 

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