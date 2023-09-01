“حماية الطفل” بإسنا تناقش بلاغات خط النجدة

عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركزإسنا بجنوب الأقصر، برئاسة عبدالرحيم طايع نائب رئيس مركز إسنا اجتماعها الدورى عن شهر أغسطس.



وتم خلال الاجتماع مناقشة بلاغات خط نجدة الطفل بالمركز واستعراض آليات متابعة البلاغات حسب تصنيف البلاغات ومستوي الخطر.



كما تم تناول خطة العمل الشهرية المستهدفة من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية بما يحقق استهداف اكبر عدد ممكن من الاطفال والأسر للتوعوية باهم المشكلات والظواهر التي يعاني منها الاطفال مثل كثرة استخدام المواقع الإلكترونية بشكل سلبي مما يؤثر سلبياً علي الطفل من محاولة تقليد بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الالعاب الخطرة.

وتم التأكيد على التربية الإيجابية وتفعيل دور الاخصائيين بالوحدة وتوعية الأسر بطرق التربية الإيجابية التي تساعد في تعديل سلوك الاطفال والحد من العدوانية لديهم ...وعلي جانب اخر نسقت الوحدة الفرعية حفلا لتكريم حفظة القرأن الكريم بالتنسيق مع جمعية عباد الرحمن .