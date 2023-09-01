تفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة بمعابد الكرنك وصولاً حتى منطقة نجع أبو عصبة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.



كما قام الشرابي، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية مطار الأقصر الدولي، حيث تتم أعمال إحلال وتجديد لمجسم الجدارية بشكل حضاري من خلال تزويدها بكشافات إنارة حديثة فضلاً عن أعمال الطلاء لظهور الجدارية بشكل لائق.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة لنظافة وصيانة وإصلاح أعمدة كشافات الإنارة بشارع كورنيش المدينة، شملت أعمال غسيل الكورنيش وتنظيف وغسيل أعمدة الإنارة، فضلاً عن إجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة، وتم تصليح إضاءة الأعمدة الديكورية والجلوبات بدءً من الإنقاذ النهري وحتى المسطحات بالكورنيش بواسطة فنيين الحي.

كما تم متابعة أعمال رفع كفاءة مستوى التجميل والنظافة الشاملة بساحة أبو الحجاج بالإضافة إلى أعمال ترميم بلاط الإنترلوك بمنطقة السبتية بحي شمال، وتم نقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، وأسفرت الحملة عن رفع 15 طن أتربة وتراكمات صلبة وقمامة.