مراكز الشرقية تتجمل في عيدها القومي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها أمام مواطنيها وزائريها، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق 9 سبتمبر من كل عام.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية المختلفة لرفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية، ومن أمام وخلف مصنع الزيت وشارع السلام، وتم رفع تجمعات الأتربة والغبار من على جانب الطريق، وبالوحدة المحلية بالعصلوجى، و تم تكثيف أعمال النظافة العامة بكافة القطاعات ورفع القمامة من مناطق التجميع ورى الأشجار، وذلك استعداداً للعيد القومي لمحافظة الشرقية وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر حملة لمتابعة أعمال النظافة بنطاق الأحياء الأتية (كفر النجدي، أولاد فضل، شرفة الدوة، البنوية ، جزيرة شنن، سوارس، منشأة صالح، العزاوية)، وكذلك أعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة (شارع الساحة الشعبية، شارع المدارس، شارع مصطفي كامل، شارع عبدالعزيز علي، شارع الحرية، شارع حمزة، شارع المحلج، شارع المرور، شارع سعد زغلول، شارع الجمعية الزراعية، شارع النقراشي، شارع ابوعوض).

وتم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة.