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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نانت بقيادة مصطفي محمد يواجه مارسيليا في الدوري الفرنسي ..الليلة

مصطفي محمد
مصطفي محمد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد نظيره فريق مارسيليا مساء اليوم الجمعة على ملعب لا البوجوار في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي .

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يحتل نانت المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطة واحدة فقط ، فيما يأتي مارسيليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز في مبارتين والتعادل في لقاء وحيد.

موعد مباراة نانت ومارسيليا 

وتبدأ أحداث مباراة نانت ومارسيليا  في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ومارسيليا

وتنقل قناة “ beIN Sports HD 2 ” أحداث مباراة  نانت ومارسيليا في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي ، بتعلق الجزائري عادل خلو.

 

 

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