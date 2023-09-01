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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سويلم يتفقد مشروعات الري بمحافظة الشرقية ويشارك في احتفالات عيدها القومي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى زيارة لمشروعات الموارد المائية والري، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة الموافق ١ / ٩ / ٢٠٢٣ موقع عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية وكوبري ك ٨.٨٠٠ علي بحر مويس بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة .  

ووجه سويلم، بقيام المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري .

وعقب الزيارة التقى سويلم بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير، متوجها بالتهنئة للمحافظ وجميع أهالى محافظة الشرقية بمناسبة إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .

كما التقى الدكتور سويلم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأكد الوزراء على إستمرار التنسيق بين الوزارات فى كافة الموضوعات المشتركة .

وعقب الزيارة توجه الدكتور سويلم  لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .

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