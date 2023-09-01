سويلم يتفقد مشروعات الري بمحافظة الشرقية ويشارك في احتفالات عيدها القومي

فى زيارة لمشروعات الموارد المائية والري، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة الموافق ١ / ٩ / ٢٠٢٣ موقع عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية وكوبري ك ٨.٨٠٠ علي بحر مويس بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة .

ووجه سويلم، بقيام المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري .

وعقب الزيارة التقى سويلم بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير، متوجها بالتهنئة للمحافظ وجميع أهالى محافظة الشرقية بمناسبة إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .

كما التقى الدكتور سويلم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأكد الوزراء على إستمرار التنسيق بين الوزارات فى كافة الموضوعات المشتركة .

وعقب الزيارة توجه الدكتور سويلم لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .