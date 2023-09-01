وزراء الأوقاف والشباب والري ومفتي الجمهورية يهنئون محافظ الشرقية بالعيد القومي

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، و اللواء طيار أ.ح مدحت كامل زكى مدير الكلية الجويــة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

حضر اللقاء كل من: الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات الاوقاف والري والشباب والرياضة، ومدير هيئة الابنية التعليمة بالشرقية.

رحب المحافظ بضيوف المحافظة، معربا عن سعادته بحضورهم ومشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي وأداء صلاة الجمعة والتي تم نقلها على الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وسط جموع المواطنين من أبناء المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة ابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدا أن هذه المشروعات هي استمراراً لمشروعات سابقة وامتدادا لمشروعات لاحقة تنفذ على أرض الشرقية، لتساهم في احداث التنمية الشاملة، وتوفير حياه أفضل للمواطنين.

وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية دروعاً تذكارية تحمل شعار المحافظة للوزراء ومفتي الجمهورية ومدير الكلية الجوية، معربا عن امتنانه لمشاركتهم احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ومثمناً التعاون المثمر والجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأهدى مدير الكلية الجوية درع الكلية لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده المبذولة بكل شبر بمراكز ومدن المحافظة.