اتحاد الطائرة يتفقد الصالات المغطاة قبل انطلاق بطولة افريقيا

تفقد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي التى ستقام عليها البطولة الأفريقية المقرر انطلاقها في الفترة من 1وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا للبطولة ومعه حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة على تفقد الصالات التى ستحتضن فاعليات البطولة للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل إنطلاق الحدث الافريقي.

كما تم تفقد القاعة التى ستشهد قراعة البطولة غداً للتأكد على أن كل الأمور تسير في طريقها الصحيح.

وانتهى مجلس الإدارة من تشكيل لجان البطولة وتم عقد سلسلة إجتماعات في الفترة الأخيرة لعمل كافة الترتيبات اللازمة حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر.

ومن المقرر ان يعقد المهندس ياسر قمر إجتماع مع بعثة منتخب مصر الليلة لتدعيم المنتخب وتحفيز الجميع قبل المشاركة بالبطولة.



وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة للمنتخب الوطنى الذي شارك في معسكر خارجي بمقدورنا بعدها عاد المنتخب لاستكمال البرنامج بالانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

وخوض المنتخب المصري للكرة الطائرة مباراتين وديتان امام المنتخب الليبي.

والمنتخب المغربى في اطار حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل ساعات من المشاركة بالبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت مساء غداً السبت موعداً لإقامة الاجتماع الفني وقرعة البطولة الإفريقية .

واستقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي :أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.