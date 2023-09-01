ضبط  دواجن ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والاشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط الأسواق ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري ، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بتنفيذ حملة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية من الوحدات المحلية والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، والتي استهدفت معظم مراكز ومدن المحافظة

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية باجمالي وزن 155 كجم لحوم بلدي 120 كجم لحوم بقري،- 25 كجم لحم جملي ،10 كجم لحوم ضأن علاوة على تحرير عدد 5 محاضر عدم صلاحية للمنتجات المضبوطة باجمالي وزن 95 كجم 18 كجم دواجن-، 19 كجم لحوم مجمدة، 22كجم كبدة، 36كجم مصنعات لحوم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر

4ff5ac20-ff19-45ea-9d00-681f0afcd035