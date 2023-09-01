البورصة تواصل تحطيم أرقامها السوقية وتربح 85.4 مليار جنيه خلال أغسطس

سطرت مؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي ارتفاعات قياسية وسط حالة تفاؤل للمستثمرين على خلفية انضمام مصر إلى تجمع" بريكس" الاقتصادي.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 85.4 مليار جنيه، بنسبة صعود 7.2%، ووصلت إلى مستوي 1.276.2 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على ارتفاع بنسبة 16.1%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الشهر الماضي بالبورصة 72 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 18.7 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول40.7 مليار جنيه، وكمية تداول 13.4 مليار ورقة منفذة على 1.2 مليون عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالارتفاع الجماعي، وربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 7.3% ليصل إلي مستوى18873 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.5%، كما ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 7.29%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 88% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على6% مسجلين صافي شراء بقيمة 157 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 6% محققين صافي عمليات شراء 368مليون جنيه.