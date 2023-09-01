وزير الرياضة يشهد ختام البطولة الافريقية للخماسي الحديث

شهد اليوم الجمعة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام منافسات البطولة الإفريقية للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتى استضافتها ملاعب استاد القاهرة على مدار الثلاث أيام الماضية من ٣٠ اغسطس وحتي ١ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الإنجازات المتلاحقة التي يحقهها المنتخب المصري للخماسي الحديث والتى حدثت مؤخرا فى بطولة العالم بانجلترا ، موجها حديثه للاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث كنت معكم وفى استقبالكم من يومين بمطار القاهرة لتحيتكم ولتقديم الشكر لكم على الاداء المبهر والمتميز والذي اثمر على حصولكم على بطولة العالم الاخيرة ، مضيفا أن الشعب المصري ينتظر منكم المزيد من التتويجات خاصة ان المنتخب المصري يمتلك بين صفوفه صاحب الترتيب الاول عالميا البطل مهند شعبان وصاحب التصنيف الثالث عالميا بطلنا الاولمبي احمد الجندي صاحب فضية اوليمبياد طوكيو الماضية ، متمنيا ان يتوج لاعبي المنتخب المصري بميدليتين بلعبة الخماسي الحديث بالاوليمبياد القادم باريس ٢٠٢٤.

واستطرد صبحي بأن الرياضة المصرية خاصة على مستوى المنتخبات قد حققت وتحقق العديد من الانجازات والنتائج الجيدة والمميزة ، وذلك دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية .

وعن استضافة مصر للبطولة الافريقية وبطولة اوقيانوس القارية

أكد صبحي ان تواجد خمس دول افريقية لاول مرة فى مصر وايضا وجود تصفيات لبطولة الاقيانوس تعتبر ثقة بمصر من قبل الاتحاد الدولى للخماسي الحديث مشيرا الى انه اصبح لدي مصر علاقات واشخاص مصريين ذو صفات دوليه كثيرة يمثلون مصر فى تلك الاتحادات.

والتقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هامش ختام البطولة بسيلفستر سيدو رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث وأوهانيل جينيفر نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي چارچو سيكو ولينجاني إسماعيلا وبيتر سيمون، بالإضافة إلى كيتي تشيلر رئيس اتحاد اوقيانوس و والمهندس شريف العريان رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الخماسي شادي عبد العزيز وعلي عاصم وعوض سامي.

وشارك فى البطولة الإفريقية كلا من

جنوب إفريقيا وأوغندا وجامبيا ومالى وبوركينا فاسو بالاضافة الى مصر مستضيفة البطولة

كما يقام فى نفس التوقيت وعلى ملاعب استاد القاهرة أيضا بطولة اوقيانوس القارية بمشاركة ثلاث دول " أستراليا ونيوزيلاندا وامريكا " وتلك البطولةمؤهلة أيضا لاوليمبياد باريس القادم ٢٠٢٤.

ويشارك المنتخب القومي بالبطولة بـ 5 لاعبين و5 لاعبات هم: أحمد الجندي، محمد الجندي، إسلام حامد، أحمد أشرف، واللاعبات هن: هايدي عادل، سلمى عبد المقصود، أميرة قنديل، ملك إسماعيل، جنا عطية.

يذكر أن لاعب منتخبنا القومي " مهند شعبان" قد سبق وحصل على تذكرة التأهل الأولى للمنتخب المصري للخماسي الحديث عندما تمكن من احراز الميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم التي أقيمت في تركيا يونيو الماضي.

