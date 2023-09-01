زحام على شواطىء الاسكندرية

لارتفاع درجة الحرارة

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا اليوم الجمعة، من المصطافين والزائرين على عروس البحر المتوسط من محافظات الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة ، للاستمتاع بمياه البحر . ليسود طقس حارا نهارا رطب فى ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 31 درجة، والصغرى تسجل 25 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية،تحذير للمواطنين بتوخى الحذر عند نزول البحر بشواطئ المدينة بسبب إرتفاع الامواج، وذلك تزامنا مع اول عطلة بشهر سبتمبر.وتسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط، اليوم الجمعة، في رفع شواطئ الإسكندرية، القطاعين الشرقي والغربي، البالغ عددها 65 شاطئًا، الرايات الحمراء، والتي تعني عدم النزول إلى البحر نهائيًا حرصًا على سلامة المواطنين.

وتباينت نسب الإشغال بالشواطئ إذ سجل شاطئ فريسكا نسبة إشغال 40%، وأبوهيف والعصافرة وإيناس حقي واسحاق حلمي 80%، لوجود حواجز مائية بمعظمها، فيما لم تزد نسبة الإشغالات بشواطئ العجمي القطاع الغربي عن 35% حتى الآن.

ارتفعت نسبة الإشغال على شواطئ أبو هيف والعصافرة وإيناس حقي وإسحاق حلمي وبلغت 80%، بينما لم تتخط نسبة الإشغال على شواطئ القطاع الغربي والعجمي 35 %، مطالبًا رواد الشواطئ بضرورة الاستماع لتعليمات المنقذين جيدًا حفاظًا على الأرواح.