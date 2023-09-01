رئيس جامعة سوهاج يكشف تكلفة إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية (ِشاهد)

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه جاري إنشاء أول صالة ألعاب رياضية دولية بالجامعة، موضحًا أن الصالة مقامة في أرض الجامعة الجديدة والتي تقدر مساحتها بنحو ٧٣٠ فدان.

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صالة الألعاب الرياضية تعد بمثابة مدينة رياضية

وأضاف “النعماني” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن صالة الألعاب الرياضية تعد بمثابة مدينة رياضية متكاملة وبها سكن وحمامات سباحة، كما أنها قريبة من المطار.

وأكد أن هذه الصالة يمكنها أن تضاف إلى صالات الألعاب الاولمبية في مصر إن نظمت دورة الألعاب الأولمبية، لافتًا إلى أن الصالة يتم تنفيذها عن طريق فريق مستشارين مشهود لهم بالكفاءة، وهي الاولى في صعيد مصر.

الصالة تتضمن 24 لعبة

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الصالة تتضمن 24 لعبة، ومن ثم فإن هذا الأمر مميز للغاية بالنسبة إلى محافظة سوهاج وصعيد مصر، بتكلفة تصل لـ 160 مليون جنيه.