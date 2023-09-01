" طالعين نجرى على البحر " مارثوان رياضى بالاسكندرية

انطلق صباح اليوم الجمعه مارثوان رياضى تحت شعار " طالعين نجرى على البحر " نظمته مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، ، على كورنيش المدينة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات،

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن التدريبات الرياضية تقام في إطار مبادرة الوزارة «جعل الرياضة كأسلوب حياة»، لتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، والتى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، متمثلة في (الادارة العامة للرياضة).

وأوضحت الشريف ، أن تدريبات «منشطي الأحياء السكنية جرت اليوم في كورنيش الشاطبى وسط الاسكندرية، فضلا عن المشاركة في احتفالية فريق «طالعين نجرى»، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من أربع سنوات وبعد احد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

وأشارت إلى أن برنامج منشطي الأحياء السكنيه، ينفذ كل يوم جمعه من الساعه الثامنه صباحا في أحد الأحياء السكنيه، حيث يتم اختيار حى كل جمعة لتنفيذ التدريبات عليه بمشاركة شباب وفتيات ونشء وكبار، حيث شارك في تدريبات اليوم ١٢٠ شاب وفتاة من أحياء الاسكندرية