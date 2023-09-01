رئيس "الرعاية الصحية" يشيد بالتعاون مع يونيليفر كنموذج بين القطاعين الحكومي والخاص

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السيدة شازيا نديم نصار، المدير العام ليونيليفر بشمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والسيدة سوزان حسنين، رئيس قطاع الشئون الخارجية والإعلام بيونيليفر شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والسيدة ميان سعودي، مدير تسويق فقه العناية بالفم بيونيليفر مصر والسودان، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية.

وفي بداية اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر لممثلي شركة يونيليفر على التعاون المثمر والمستمر للشركة مع هيئة الرعاية الصحية، وآخرها تنفيذ حملة صحتك امسك فيها بإيديك وسنانك للتوعية بالحفاظ على سلامة وصحة الفم والأسنان ونظافة الأيدي، وأشار السبكي إلى تقديم الخدمات التوعوية لأكثر من 800 ألف مواطن في إطار هذه الحملة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، منهم 160 ألف مواطن ببورسعيد، و270 ألف مواطن بالإسماعيلية، و250 ألف بالأقصر، و125 ألف بالسويس، وذلك فضلًا عن الحملة التوعوية عن طريق وسائل السوشيال ميديا والإعلانات التلفزيونية للوصول إلى أكبر قدر من المواطنين، معربًا عن تقديره لتعاون يونيليفر في هذه الحملة الناجحة.

وناقش اللقاء، إبرام بروتوكول تعاون لعقد شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ويونيليفر لمدة ثلاث سنوات، بهدف توعية المواطنين بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان ونظافة الأيدي، وستشمل هذه الشراكة التوعية بالرسائل المختلفة لطلاب المدارس والحملات الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي وفي الميادين والأماكن العامة، بالإضافة إلى برامج تدريب مقدمي الخدمة الصحية من أطباء الأسنان لرفع كفائتهم في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تعزيز التوعية بصحة الفم والأسنان ونظافة الأيدي هو أمر حيوي للحفاظ على صحة المجتمع بشكل عام، مشيرًا أنه يهدف التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ويونيليفر إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع، من خلال تعزيز الوعي وتثقيف المواطنين، ومشيرًا إلى توجه الحملة للمواطنين بشكل عام، وللمرضى المعرضين لأمراض الفم واللثة من مرضى الأورام وأصحاب الشفة الأرنبية بشكل خاص.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، في ختام اللقاء، عن سعادته بالتعاون المثمر مع يونيليفر متابعًا نتطلع إلى مستقبل واعد من التعاون في مجالات التوعية الصحية، ومؤكدًا أن حملة "صحتك امسك فيها بإيديك وسنانك" نموذجًا ناجحًا للتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ويونيليفر، ومؤكدًا تطلع الهيئة في أن تستمر هذه الشراكة لتحقيق نتائج إيجابية وفاعلة لصالح المجتمع.

ومن جانبها، أعربت المدير العام ليونيليفر، عن تقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز الوعي الصحي وتثقيف المواطنين، وأكدت أن الشراكة الاستراتيجية بين يونيليفر والهيئة ستسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع، كما أعربت عن استعداد يونيليفر للمساهمة في تدريب مقدمي الخدمة الصحية ورفع كفاءتهم في مجال العناية بالفم والأسنان، وذلك من خلال برامج تدريبية تطويرية في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأعربت عن أملها في استمرار هذه الشراكة الناجحة وتحقيق نتائج إيجابية لصالح المجتمع، وأكدت التزام يونيليفر بتقديم الدعم اللازم لتعزيز الوعي الصحي والحفاظ على صحة الفم والأسنان ونظافة الأيدي في مصر ومنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق.

يُذكر أن يونيليفر هي شركة رائدة عالميًا في مجال المستحضرات الصحية والعناية الشخصية، وتلتزم بتعزيز الصحة والعافية للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية بين يونيليفر والهيئة العامة للرعاية الصحية على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من قيادات الهيئة، إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات العامة والمعنية بشئون التدريب والتطوير والمبادرات والتوعية بالهيئة.

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