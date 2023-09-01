فرنسا تهدد بالرد على أي توترات تستهدف منشآتها في النيجر

أكدت فرنسا، استعدادها للرد على أي توترات جديدة تستهدف المنشئآت العسكرية والدبلوماسية في النيجر، حسب ما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الفرنسية مجددا رفضها مطالبة المجلس العسكري في النيجر بسحب القوات الفرنسية حتى الـ3 من سبتمبر، وأكدت أنها لا تعترف إلا بالسلطات الشرعية هناك.

وقررت وزارة خارجية النيجر الأسبوع الماضي طرد السفير الفرنسي، وطالبته بالرحيل خلال 48 ساعة.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.

وألغى المجلس العسكري في النيجر تأشيرة السفير الفرنسي، سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده، بعد أن أمر الأسبوع الماضي الدبلوماسي بمغادرة البلاد.

وفي الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الخميس، والمنسوبة إلى وزارة الخارجية النيجرية، قال المجلس العسكري: "ألغيت البطاقات الدبلوماسية وتأشيرات الشخص المعني وأفراد أسرته.. ولذلك، فقد صدرت تعليمات لأجهزة الشرطة بالمضي قدماً في طرده".

وأضاف المجلس العسكري في الرسالة أن القرار الذي اتخذ في 25 أغسطس/ اب بشأن مسألة اعتماد السفير "لا رجعة فيه".

وقالت وزارة الخارجية النيجرية الأسبوع الماضي إن المجلس العسكري طلب من المبعوث الفرنسي المغادرة لرفضه حضور اجتماع كان مقررا مع وزير خارجية النيجر، بما في ذلك "إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد مصلحة النيجر".

وحذّر المجلس العسكري، الخميس، من أن السفير “لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي بالسفارة”.

وقال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية للصحفيين، الخميس، إن السفير “لا يزال في مكانه” رغم مطالب المجلس العسكري.

تابع المزيد من الأخبار العالمية عبر الوفد: