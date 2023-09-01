قومى المرأة بالبحر الأحمر ينفذ أمسيات الأسرة المصرية على هامش حملة بلدى أمانة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر فعاليات امسيات الأسرة المصرية التى تقام علي هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"

حيث استهدفت الامسيات عدد ٤٥٣ من السيدات والرجال والأطفال وذلك بمنطقة الامل بحي الدهار بمدينة الغردقة

هذا وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للحملة ، و التي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز ، و العرائس المتحركة ، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي إنشاد ديني و اغاني وطنية ، و على هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الاطفال والسيدات .

وكان المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر قد نفذ فى بداية شهر اغسطس فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتي استهدفت عدد 24535 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمدن الغردقة_ سفاجا – رأس غارب – القصير - الشلاتين بعدد 4498 زيارة.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات

علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في 1 أغسطس ٢٠٢٣ ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة .