الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عمرو عبد الجليل يودع شقيقه قبل ذهابه لمثواه الأخير.. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الفنان عمرو عبدالجليل، على وداع شقيقه المستشار هشام عبدالجليل في شقة الاخير قبل ذهابه إلى مثواه الأخير.

 

ومن المقرر  أن يتلقى الفنان عمرو عبدالجليل، عزاء شقيقه اليوم، الجمعة، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

 

يذكر أن أعلن الفنان عمرو عبدالجليل،  وفاة شقيقه المستشار هشام عبد الجليل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان عمرو عبدالجليل، عبر صفحته قائلاً : " البقاء لله  في اخي العزيز  هشام عبد الجليل  ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

 

 

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