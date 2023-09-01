133رحلة طيران تصل مرسى علم على مدار الأسبوع القادم



يستقبل مطار مرسي علم 133 رحلة طيران سياحية من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.



وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 133‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا تقل آلاف السياح الأجانب.

و كشف عثمان استعدادات فنادق مرسي على لاستقبال حوالي 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على مدار الأسبوع المقبل بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت وعمل برامج ترفيهية ومهرجانات الشواطئ على شواطئ مرسي علم بغرض ترفيهي كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم وتنشيط السياحة على الشواطئ

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة