الكشف على 504 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية كفر سنجاب بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية كفر سنجاب مركز تمي الامديد وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على 504 مريضاً . وضمت 5 عيادات متنقلة والباقي داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد تم الكشف على باطنة 80 مريض ،أطفال 64 ،عظام 40 جلديه 35، نسا وتنظيم اسرة 45 مريضة

كما تم إجراء عدد 45 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 35 حالة أشعة سونار فضلاً عن فحوصات لـ 85 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم و 75 حالة اعتلال كلوي

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.