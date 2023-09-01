إطلاق نار على الحدود.. وأرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات

قالت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأذرية استهدفت مواقع حدودية أرمينية في قصف عبر الحدود.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع: "قُتل اثنان خلال القتال وأصيب آخر نتيجة نيران القوات الجوية الأذرية على المواقع القتالية بأرمينيا بالقرب من سوتك".. حسبما ذكرت وكالة أنباء أرمين برس الأرمينية.

وأشارت إلى أن القوات الأذرية أطلقت النيران وقذائف الهاون على مواقع حدودية أرمينية بالقرب من سوتك.

وأوضحت وزارة الدفاع أنها ستنشر أسماء الجنود الذين سقطوا وتفاصيل عن حالة الجندي الجريح في بيان إضافي في وقت لاحق.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية إصابة جندي أذري نتيجة لهجوم أرميني.

وقالت الدفاع الأذرية إن الجندي أصيب نتيجة إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأرمينية في اتجاه زود بمنطقة باساركيشار.. حسبما نقلت وكالة أنباء ترند الأذرية.

ولفتت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجندي على الفور وتم نقله إلى منشأة طبية عسكرية.

وأضافت "في الوقت الحالي، تتعرض مواقع الجيش الأذري لإطلاق النار وتتخذ وحدات الجيش إجراءات انتقامية، ونعلن أن المسؤولية الكاملة عن عواقب الاستفزاز الذي ارتكبته أرمينيا تقع على عاتق قيادة هذا البلد".

وتصاعد منسوب التوتر بين باكو ويريفان بشدة في الأيام القليلة الماضية، وسط تراشق الاتهامات بين الطرفين في حوادث إطلاق نار وخرق اتفاقيات.

ومنذ أواخر الثمانينيات، تخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعًا حول ناغورني كاراباخ، ما أدى إلى حربين شهدت آخرهما عام 2020، هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

وخاضت باكو ويريفان حربين على المنطقة ولم تتمكنا من التوصل لسلام دائم رغم جهود للتسوية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

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