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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي

بنزيما
بنزيما

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة نظيره فريق الهلال مساء اليوم الجمعة في قمة الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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يلتقي العميد بنظيره الهلال على إستاد "الأمير عبدالله الفيصل" في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إتحاد جدة المتوقع

من المتوقع أن يخوض البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للعميد المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو - كانتي - إيجور كورونادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

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