عاجل
مجموعة ليفربول في الدوري الأوروبي
الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مجدي بدران: حملة 100 مليون صحة تستهدف كافة الأعمار بالمحافظات (فيديو)

حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حملة 100 يوم صحة  تتميز بأنها غير مسبوقة وحضارية، كما تستهدف كافة الأعمار والفئات في كل المحافظات.

اقرأ أيضا .. تقديم خدمات طبية مجانية لـ مليون و458 ألف حالة بالمنيا

 المبادرة تنشر مفهوم الاهتمام بالصحة

وأضاف “بدران” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن المبادرة تنشر مفهوم الاهتمام بالصحة في سبيل مواجهة متحورات فيروس كورونا، وتهدف لتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة.

ضرورة تعزيز الوعي بالمبادرة

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي بالمبادرة من خلال الكشف ونقل المعلومات الصحية التي تعرف عليها الأفراد لمجتمعهم، لافتا إلى أن القوافل الطبية للمبادرة منتشرة في كل الأماكن، ولابد من التفاعل مع المبادرة بالمشاركة.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الحملة توضح اهتمام مصر بمكافحة الأمراض المزمنة، وهي من صمن الأسباب الأساسية للعجز والوفاة.
 

 

 

مواد متعلقة

ناقد موسيقي: مهرجان العلمين خلق حالة من الزخم للمدينة الجديدة (فيديو)

رئيس "الرعاية الصحية" يشيد بالتعاون مع يونيليفر كنموذج بين القطاعين الحكومي والخاص

تأيد حكم حبس متهم بالاتجار في الحشيش بالسويس

حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 37 .. طقس كفرالشيخ اليوم الجمعة 1-9- 2023

عقوبات على أفراد وشركات في كوريا الشمالية لهذا السبب

من بنها للمظلات.. الحالة المرورية بالطريق الزراعى