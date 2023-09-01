مجدي بدران: حملة 100 مليون صحة تستهدف كافة الأعمار بالمحافظات (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حملة 100 يوم صحة تتميز بأنها غير مسبوقة وحضارية، كما تستهدف كافة الأعمار والفئات في كل المحافظات.

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المبادرة تنشر مفهوم الاهتمام بالصحة

وأضاف “بدران” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن المبادرة تنشر مفهوم الاهتمام بالصحة في سبيل مواجهة متحورات فيروس كورونا، وتهدف لتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة.

ضرورة تعزيز الوعي بالمبادرة

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي بالمبادرة من خلال الكشف ونقل المعلومات الصحية التي تعرف عليها الأفراد لمجتمعهم، لافتا إلى أن القوافل الطبية للمبادرة منتشرة في كل الأماكن، ولابد من التفاعل مع المبادرة بالمشاركة.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الحملة توضح اهتمام مصر بمكافحة الأمراض المزمنة، وهي من صمن الأسباب الأساسية للعجز والوفاة.

