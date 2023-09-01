حركة السيارات بميدان التحرير ووسط العاصمة صباح اليوم

ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، اليوم الجمعة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

انتظمت حركة السير صباح اليوم الجمعة، بميادين وشوارع القاهرة والجيزة، حيث سادت حالة من الهدوء والسيولة في حركة المرور، أعلى محاور الجيزة، وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وفى سياق اخر

حملات تموينية مكبرة

تستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين في تنفيذ حملاتها التفتيشية صباحاً ومساءً، بهدف تعزيز المراقبة على الأسواق ومنع احتكار المنتجات وضمان جودتها في الأسواق.

أسفرت الحملة التموينية على المخابز البلدية في المركز عن تحرير العديد من المخالفات، مثل نقص في وزن الخبز وتوفر خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، بالإضافة إلى عدم نظافة المخبز والأدوات المستخدمة في العجن.

تم تحرير العديد من المخالفات، بما في ذلك محضر لأعلاف الدواجن التي لم يتم تسجيل بيانات الإنتاج عليها، وتم ضبط بعض المنتجات التموينية مثل السكر والزيت والمكرونة التي تم بيعها لدى بعض البقالين خارج نظام التموين. تم تحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.